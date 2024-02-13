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    Вегас — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.02.2024 в 06:00 начнется матч в НХЛ Вегас — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вегас и Миннесота начнут матч в 06:00 в НХЛ, 13.02.2024.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Вегас» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Миннесота.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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