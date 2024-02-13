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    Салават Юлаев — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.02.2024 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Салават Юлаев — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Салават Юлаев и Авангард начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 13.02.2024.

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    Последний матч: «Авангард» — «Салават Юлаев» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард». Коэффициент ставки — 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Авангард.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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