начнут матч в 21:30 в регулярном сезоне НХЛ, 11.02.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Вашингтон» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Вашингтон»).

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