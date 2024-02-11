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    Монреаль — Сент-Луис: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.02.2024 в 21:00 начнется матч в НХЛ Монреаль — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 21:00 11.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Монреаль — Сент-Луис в НХЛ.

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    Последний матч: «Сент-Луис» — «Монреаль» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сент-Луис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Сент-Луис.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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