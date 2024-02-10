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    Детройт — Ванкувер: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.02.2024 в 21:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Детройт — Ванкувер

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Детройт и Ванкувер начнут матч в 21:00 в регулярном сезоне НХЛ, 10.02.2024.

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    Последний матч: «Ванкувер» — «Детройт» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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