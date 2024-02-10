начнут матч в 21:00 в регулярном сезоне НХЛ, 10.02.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Детройт» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Ванкувер». Коэффициент ставки — 2.55.

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