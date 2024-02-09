ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 22:10
    • Хуркач переиграл Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
  • 21:50
    • Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА
  • 21:16
    • «Ак Барс» с трудом обыграл «Трактор»
  • 21:15
    • Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025
  • 18:59
    • «Зенит» размазал «Шанхай» Слуцкого в Кубке Равноправия
    Все новости спорта

    Каролина — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.02.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Каролина — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 09.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Каролина — Колорадо в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Колорадо» — «Каролина» 6:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Монако» в четвертьфинал Кубка Франции?
  • «Руан» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бенфика» без проблем выйдет в полуфинал
  • «Визела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Удержится ли «Дортмунд» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.86
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • 08/02/2024 в 23:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эштрела — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие