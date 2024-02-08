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    Торонто — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Торонто — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 08.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Торонто — Даллас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Даллас» — «Торонто» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торонто» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торонто — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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