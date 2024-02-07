В 03:00 07.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Монреаль» — «Вашингтон» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Вашингтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Монреаль.

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