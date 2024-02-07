В 03:00 07.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Баффало» — «Даллас» 4:10. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Баффало» — «Даллас». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Даллас»).

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