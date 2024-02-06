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    Динамо — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.02.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Динамо — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Динамо и Автомобилист начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 06.02.2024.

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    Последний матч: «Автомобилист» — «Динамо» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Автомобилист» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Динамо»).

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