КХЛ определила лучших игроков 21-й недели сезона-2023/24

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков 21-й недели сезона-2023/24.

Лучшим вратарём признан Мэтт Джурусик («Куньлунь Ред Стар»), который выиграл оба своих матча на неделе с процентом отражённых бросков 97,44% и одним шат-аутом в матче с «Витязем» (2:0).

Лучший защитник недели — Мартин Гернат («Локомотив»). На счету игрока обороны два гола и одна результативная передача в четырёх матчах.

Лучшим нападающим назван Ник Меркли («Динамо» Минск), который забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в трёх матчах недели.

Все прогнозы на КХЛ

Лучшим новичком стал нападающий Александр Пашин («Спартак»). Форвард забил гол и отдал результативный пас в трёх матчах недели.