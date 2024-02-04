начнут матч в 14:00 в регулярном сезоне КХЛ, 04.02.2024.

Последний матч: «Амур» — «Барыс» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барыс» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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