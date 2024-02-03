Григоренко: С ребятами из НХЛ, я думаю, дорога на Олимпиаду для игроков КХЛ закрыта

Нападающийоценил шансы игроков КХЛ попасть на Олимпийские игры, если туда поедут хоккеисты из НХЛ.

«Для хоккея это хорошая новость. В НХЛ собраны сильнейшие игроки мира, поэтому будет интересно посмотреть на них всех вместе в матчах за свои национальные сборные. Но если сборной России там не будет, то это уже станет определенным ограничением: то есть будут "все сильнейшие кроме россиян", а это уже не все.

Есть ли мечта у меня поехать, побороться за место там? Хочется, конечно, но… не можется. С ребятами из НХЛ, я думаю, дорога на Олимпиаду для нас закрыта. Все же понимают, что уровень КХЛ и НХЛ отличается существенно, бороться с парнями из-за океана слишком тяжело», — сказал Григоренко «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось о том, что хоккеисты из НХЛ поедут на Олимпийские игры в 2026-и и 2030-м году.

В нынешнем сезоне Григоренко провел 50 матчей и набрал 41 (16+25) очков. ЦСКА занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 65-ю баллами в копилке.