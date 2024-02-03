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    Григоренко: С ребятами из НХЛ, я думаю, дорога на Олимпиаду для игроков КХЛ закрыта

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ НХЛ
    Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оценил шансы игроков КХЛ попасть на Олимпийские игры, если туда поедут хоккеисты из НХЛ.

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    «Для хоккея это хорошая новость. В НХЛ собраны сильнейшие игроки мира, поэтому будет интересно посмотреть на них всех вместе в матчах за свои национальные сборные. Но если сборной России там не будет, то это уже станет определенным ограничением: то есть будут "все сильнейшие кроме россиян", а это уже не все.

    Есть ли мечта у меня поехать, побороться за место там? Хочется, конечно, но… не можется. С ребятами из НХЛ, я думаю, дорога на Олимпиаду для нас закрыта. Все же понимают, что уровень КХЛ и НХЛ отличается существенно, бороться с парнями из-за океана слишком тяжело», — сказал Григоренко «ВсеПроСпорт».

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    • Ранее сообщалось о том, что хоккеисты из НХЛ поедут на Олимпийские игры в 2026-и и 2030-м году.

    В нынешнем сезоне Григоренко провел 50 матчей и набрал 41 (16+25) очков. ЦСКА занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 65-ю баллами в копилке.

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