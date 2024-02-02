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    Сибирь — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.02.2024 в 15:30 начнется матч в КХЛ Сибирь — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Амур начнут матч в 15:30 в КХЛ, 02.02.2024.

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    Последний матч: «Амур» — «Сибирь» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Амур»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Амур.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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