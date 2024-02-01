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    Детройт — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Детройт — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 01.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Детройт — Оттава в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Детройт» — «Оттава» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Детройт» — «Оттава» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Детройт»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Детройт — Оттава.

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