Вайсфельд поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ

Известный хоккейный функционервысказался о конкуренции на фоне снижения лимита на легионеров в КХЛ.

«КХЛ — это турнир профессионалов, который должен максимально привлекать болельщиков и телевидение за счёт демонстрации максимально качественного хоккея.

Если мы хотим решать эту задачу, то должны быть сильнейшие игроки, которые выходят на лёд за счёт того, что выигрывают конкуренцию у других. Если молодой российский хоккеист выигрывает конкуренцию у иностранца, то это здорово. Но это должна быть именно конкуренция, а не чьи-то директивы, прописанные в регламенте», — написал Вайсфельд в статье на сайте «Известий».

С нынешнего сезона клубам КХЛ можно заявлять на матч только 3 легионера, до этого разрешалось регистрировать 5 иностранных игроков.

В сезоне 2023/2024 «Металлург» занимает 1-е место на Востоке и во всей КХЛ. На 2-й позиции располагается «Авангард».