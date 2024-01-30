В 03:00 30.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Оттава» — «Нэшвилл» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Нэшвилл»).

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