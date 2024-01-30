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    Нефтехимик — Лада: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.01.2024 в 19:00 начнется матч в КХЛ Нефтехимик — Лада

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нефтехимик и Лада начнут матч в 19:00 в КХЛ, 30.01.2024.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Лада» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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