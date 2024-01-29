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    СКА — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.01.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ СКА — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 29.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — Локомотив в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «СКА» — «Локомотив» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 3.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «СКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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