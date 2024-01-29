ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаНа флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января
  • 02:18
    • Сборная ДР Конго по пенальти выбила Египет в 1/8 финала Кубка Африки
  • 00:59
    • «Атлетико» уверенно победил «Валенсию»
  • 00:45
    • Гол Лаутаро Мартинеса принес победу «Интеру» над «Фиорентиной»
  • 00:39
    • «ПСЖ» упустил победу в матче с «Брестом»
  • 22:07
    • Таджикистан по пенальти обыграл ОАЭ и впервые в своей истории будет играть в четвертьфинале Кубка Азии
    Все новости спорта

    Сиэтл — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.01.2024 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 29.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Сиэтл — Коламбус в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Коламбус» — «Сиэтл» 4:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Коламбус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Коламбус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» взять три очка?
  • «Салернитана» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • СКА воспользуется не лучшим периодом «Локомотива»
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Голов много не будет
  • Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сокол — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Узбекистан — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие