В 03:00 28.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Торонто» — «Виннипег» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Виннипег»).

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