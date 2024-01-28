В 00:00 28.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Баффало» — «Сан-Хосе» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Баффало». Коэффициент ставки — 3.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Баффало»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Баффало.

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