Последний матч: «Баффало» — «Сан-Хосе» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Баффало». Коэффициент ставки — 3.28.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Баффало»).
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