начнут матч в 03:00 в НХЛ, 28.01.2024.

Последний матч: «Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Оттава»).

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