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    Нью-Йорк Айлендерс — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.01.2024 в 03:30 начнется матч в НХЛ Нью-Йорк Айлендерс — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Айлендерс и Флорида начнут матч в 03:30 в НХЛ, 28.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Флорида»).

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