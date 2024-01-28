Больше использовать Ямаля и найти место для Феликса. Шесть вещей, которые Хави должен сделать, чтобы сохранить работу в «Барсе»

Наставнику «Блауграны» нужно сделать ряд изменений, чтобы каталонцы не провалили остаток сезона