В 10:00 28.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Салават Юлаев» — «Адмирал» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Адмирал»).

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