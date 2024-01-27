начнут матч в 06:00 в НХЛ, 27.01.2024.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Сиэтл» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Сент-Луис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сиэтл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Сент-Луис.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам