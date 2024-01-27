Последний матч: «Вегас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас». Коэффициент ставки — 3.06.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).
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