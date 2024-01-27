ПерерывТоттенхэм — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 21:45
    • В армейском дерби победа снова осталась за СКА
  • 19:07
    • «Авангард» в волевом стиле победил «Ак Барс»
  • 18:10
    • Хаби Алонсо высказался о возможном назначении в «Ливерпуль»
  • 14:08
    • Клопп покинет «Ливерпуль» по окончанию нынешнего сезона
  • 23:39
    • Источник: Зидан может возглавить «Марсель»
    Все новости спорта

    Нью-Йорк Рейнджерс — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.01.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Рейнджерс и Вегас начнут матч в 03:00 в НХЛ, 27.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Вегас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас». Коэффициент ставки — 3.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Рейнджерс — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» легко обыграет проблемный «Вильярреал»?
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Реал» потеряет очки на Канарских островах?
  • «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Динамо» возьмет реванш за недавние 3:6 на «ВТБ Арене»?
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Аль-Фатех
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие