начнут матч в 03:00 в НХЛ, 27.01.2024.

Последний матч: «Вегас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас». Коэффициент ставки — 3.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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