В 19:30 26.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Сибирь» — «Северсталь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северсталь» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сибирь»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Северсталь — Сибирь.

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