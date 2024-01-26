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    Миннесота — Нэшвилл: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.01.2024 в 04:00 начнется матч в НХЛ Миннесота — Нэшвилл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Нэшвилл начнут матч в 04:00 в НХЛ, 26.01.2024.

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    Последний матч: «Нэшвилл» — «Миннесота» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Нэшвилл.

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