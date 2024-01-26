В 05:00 26.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Коламбус» — «Калгари» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Коламбус». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Коламбус»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Коламбус.

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