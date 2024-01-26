начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 26.01.2024.

Последний матч: «Чикаго» — «Эдмонтон» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Чикаго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Чикаго»).

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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