В 06:00 25.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сиэтл» — «Чикаго» 7:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Чикаго». Коэффициент ставки — 2.61 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Сиэтл»).

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