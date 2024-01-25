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    Колорадо — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.01.2024 в 05:30 начнется матч в НХЛ Колорадо — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 25.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Колорадо — Вашингтон в НХЛ.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Вашингтон» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Вашингтон». Коэффициент ставки — 1.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Вашингтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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