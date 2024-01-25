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    Флорида — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.01.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Флорида — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 25.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Аризона в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Аризона» — «Флорида» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Флорида»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Аризона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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