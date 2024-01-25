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    Бостон — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.01.2024 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Бостон — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Бостон и Каролина начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 25.01.2024.

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    Последний матч: «Каролина» — «Бостон» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бостон»).

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