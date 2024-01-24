Последний матч: «Оттава» — «Монреаль» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Оттава». Коэффициент ставки — 2.98.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Оттава»).
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