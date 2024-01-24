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    Миннесота — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.01.2024 в 04:00 начнется матч в НХЛ Миннесота — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 24.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Миннесота — Вашингтон в НХЛ.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Миннесота» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Вашингтон». Коэффициент ставки — 2.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Миннесота»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Вашингтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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