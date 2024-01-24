В 06:00 24.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Анахайм» — «Баффало» 3:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анахайм» — «Баффало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Баффало»).

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