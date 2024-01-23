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    Бостон — Виннипег: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.01.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Бостон — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Бостон и Виннипег начнут матч в 03:00 в НХЛ, 23.01.2024.

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    Последний матч: «Виннипег» — «Бостон» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Виннипег» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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