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    Трактор — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2024 в 17:00 начнется матч в КХЛ Трактор — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Трактор и Сибирь начнут матч в 17:00 в КХЛ, 22.01.2024.

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    Последний матч: «Сибирь» — «Трактор» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Трактор» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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