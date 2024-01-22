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    Сиэтл — Торонто: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2024 в 05:00 начнется матч в НХЛ Сиэтл — Торонто

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Торонто начнут матч в 05:00 в НХЛ, 22.01.2024.

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    Последний матч: «Торонто» — «Сиэтл» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.42.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Торонто.

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