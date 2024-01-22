ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаРычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа?
  • 22:29
    • Хет-трик Торреса принес «Барселоне» победу в матче с «Бетисом»
  • 21:33
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • 20:20
    • «Реал» вырвал победу у «Альмерии» в добавленное время
  • 19:48
    • «Ак Барс» обыграл «Спартак» в серии буллитов
  • 19:31
    • «Бавария» сенсационно уступила на своем поле «Вердеру»
    Все новости спорта

    Нью-Йорк Айлендерс — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2024 в 03:30 начнется матч в НХЛ Нью-Йорк Айлендерс — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 22.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Йорк Айлендерс — Даллас в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Айлендерс — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продолжит побеждать?
  • «Лечче» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Смогут ли «Наполи» и «Интер» выявить победителя в основное время?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Жирона» вновь положит «Севилью» на лопатки?
  • «Жирона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сирия — Индия
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сакраменто — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Далакян — Акуи
  • Бокс
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие