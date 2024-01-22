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    Лада — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2024 в 18:00 начнется матч в КХЛ Лада — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 18:00 22.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — Сочи в КХЛ.

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    Последний матч: «Сочи» — «Лада» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лада»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Сочи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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