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    Каролина — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2024 в 01:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Каролина — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Миннесота начнут матч в 01:00 в регулярном сезоне НХЛ, 22.01.2024.

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    Последний матч: «Каролина» — «Миннесота» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Миннесота.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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