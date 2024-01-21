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    Сент-Луис — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.01.2024 в 04:00 начнется матч в НХЛ Сент-Луис — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сент-Луис и Вашингтон начнут матч в 04:00 в НХЛ, 21.01.2024.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Сент-Луис» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.36.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сент-Луис»).

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