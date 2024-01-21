В 06:00 21.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Анахайм» — «Сан-Хосе» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Анахайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сан-Хосе»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Анахайм.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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