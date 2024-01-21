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    Филадельфия — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.01.2024 в 21:00 начнется матч в НХЛ Филадельфия — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Филадельфия и Оттава начнут матч в 21:00 в НХЛ, 21.01.2024.

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    Последний матч: «Оттава» — «Филадельфия» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Филадельфия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Оттава.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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