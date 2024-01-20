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    Трактор — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2024 в 15:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Трактор — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 15:30 20.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Трактор — Сочи в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Сочи» — «Трактор» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.38.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Трактор»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Трактор — Сочи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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