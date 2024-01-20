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    Флорида — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Флорида — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Миннесота начнут матч в 03:00 в НХЛ, 20.01.2024.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Флорида» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Флорида»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Миннесота.

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